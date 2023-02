Peste 5.100 de nereguli constatate anul trecut în urma controalelor ISU Peste 5.100 de nereguli privind prevenirea situatiilor de urgenta au fost constatate, anul trecut, in urma controalelor efectuate de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bistrita-Nasaud, fiind aplicate inclusiv 364 de amenzi in valoare de 571.300 de lei, potrivit datelor prezentate luni de catre seful institutiei, Constantin Florea, in cadrul unei conferinte de presa, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

