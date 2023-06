Stiri pe aceeasi tema

- Patruzeci si doi la suta dintre germani cred ca viata li s-a schimbat pe termen lung din cauza pandemiei de COVID-19 si a masurilor asociate luate de guvern, arata un sondaj de opinie realizat de institutul YouGov la comanda agentiei DPA. CITESTE SI Barbatul sirian care a injunghiat patru copii…

- Vestea ca Tina Turner s-a stins din viața a șocat și a intristat milioane de oameni. Legenda muzicii a murit la varsta de 83 de ani, dupa o lunga suferința. Vedeta a avut o viața care bate orice film. In urma cu ceva vreme, in cartea sa autobiografica, My Life Story, a vorbit despre casnicia cu Ike…

- Organizația Mondiala a Santații (OMS) vine cu cifre care evoca tragedia la scara globala provocata de pandemia de coronavirus: aproape 337 de milioane de viața pierduți din cauza Covid-19. Potrivit OMS, in doi ani de pandemie, coronavirusul, aparut in China la sfarșitul anului 2019, a costat 336,8 milioane…

- O tanara din Marea Britanie a aflat cel mai șocant diagnostic dupa ce s-a prezentat la spital din cauza unor crampe bruște și dureroase la nivelul abdomenului. Afecțiunea de care sufera aceasta i-a schimbat total viața.In loc sa se bucure de viața pe care ar trebui sa o aiba un tanar, Kirsty Heron,…

- Fiica Andreei Balan a luat o decizie care i-a schimbat viața. Tanara s-a apropiat tot mai mult de credința și de Dumnezeu, iar duminica merge la biserica. Se pare ca Violeta se simte mult mai bine și a reușit sa vada viața altfel.

- Una dintre cele mai cunoscute creatoare de moda de la noi din țara a trecut printr-un moment de cotitura in urma cu un an și jumate, atunci cand spune ca un inger a salvat-o de la moarte. Afla din randurile de mai jos despre ce este vorba!

- Catalin Bordea a caștigat America Express și spune ca aceasta experiența dura l-a schimbat foarte mult. Nu i-a adus doar premiul cel mare de 30.000 de euro pe care l-a imparțit cu Nelu Cortea, ci și dorința de a se cunoaște mai bine și de a schimba anumite lucruri in viața lui. Invitat in cadrul podcast-ului…

- Dansatoarea, in varsta de 35 de ani, a fost transportata de urgența la spital dupa ce s-a intors dintr-o excursie in Angola cu malarie.Starea ei s-a inrautațit rapid, iar medicii au fost nevoiți sa o bage in coma indusa pentru ca facuse septicemie. Cand s-a trezit, și-a dat seama ca brațele și picioarele…