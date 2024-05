Stiri pe aceeasi tema

- Alex Delea a caștigat Survivor Romania in 2022, iar anul acesta s-a intors la Survivor All Stars, unde a demonstrat inca odata cat de bun este pe teren. Din pacate, el a fost eliminat din competiție, iar acum se recupereaza acasa dupa o accidentare grava la picior.Competiția Survivor All Stars i-a adus…

- Daniel Buzdugan a fost de mai multe ori la Muntele Athos, unde s-a intors de fiecare data cand a avut ocazia. Prezentatorul radio spune ca prima data a ajuns in locul sfant dupa o perioada agitata, in care avusese de onorat mai multe evenimente și simțea nevoia sa se retraga undeva.

- Andreea Marin și Florin Busuioc se numara printre vedetele care și-au schimbat stilul de viața, reușind sa atinga greutatea ideala. Fosta prezentatoare TV a slabit 20 de kilograme, iar Busu a dat jos 24 de kilograme și mai vrea sa scape de vreo 6. In interviul exclusiv acordat pentru Playtech Știri,…

- In exclusivitate pentru Star Matinal de la Antena Stars, Andreea Banica a martursit ca o lasa pe fiica ei sa aleaga ce iși dorește sa faca in viața. Artista nu vrea sa o influențeze pe Sofia in niciun fel. Cantareața a facut declarații cu privire la acest aspect important din viața ei. Iata ce a marturisit…

- Paula Seling și mama ei, Maria Seling, au fost invitate in emisiunea lui Razvan Simion și Dani Oțil, unde au vorbit și despre perioada in care artista a decis ca este momentul sa aiba un copil. Mama Paulei Seling a dezvaluit cum a aflat ca fiica ei și ginerele sau, Radu, urmau sa devina parinți.„Razvan…

- Karmen Simionescu, fiica lui Adi Minune, și-a facut debutul in actorie in serialul ”Clanul”. Deși a aparut doar intr-un singur sezon, prestația ei a fost una extrem de apreciata, iar experiența prin care a trecut, pe masura. Artista a scos la iveala detalii infioratoare din timpul filmarilor.Karmen…

- In exclusivtate pentru Star Matinal de la Antena Stars, Diana Dumitrescu a marturisit ca este pregatita pentru al doilea copil. Viața actriței s-a schimbat foarte mult de cand il are pe Carol, fiul ei. Iata ce marturisiri a facut vedeta pentru emisiune!

- Karmen Simionescu a avut parte de numeroase momente fericite in viața sa, dar unul dintre ele a fost cel mai important și are legatura cu rolul de mama. Cantareața a povestit cateva detalii pe rețelele de socializare pentru fanii sai.