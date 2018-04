Peste 3.600 de fermieri au vrut bani pentru investiții în exploatațiile agricole 3.625 de fermieri au depus, in perioada 2015 – 2018, solicitari de finanțare pentru investiții in exploatațiile agricole in valoare de 1,536 miliarde de euro, a anunțat Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR). Dintre acestea, AFIR a selectat pentru finanțare 1.617 proiecte de investiții, in valoare de 739,8 milioane de euro și a semnat pana in acest moment 1.454 contracte de finanțare in valoare de 556,9 milioane de euro. „Sprijinul financiar nerambursabil pe care il acordam beneficiarilor noștri a dus la inființarea și modernizarea pana in prezent a 1.040 exploatații agricole vegetale,… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

