Stiri pe aceeasi tema

- Tot mai mulți romani acceseaza creditele de nevoi personale, in timp ce interesul pentru programul „Noua Casa” și al creditelor pentru persoane juridice a scazut vertiginos, potrivit specialistilor.

- Primarul municipiului Campulung Moldovenesc, Mihaița Negura, și-a depus oficial candidatura pentru un nou mandat. Totodata el a depus și lista de consilieri loccali ai PNL Campulung Moldovenesc. ”Cu 29 de proiecte in curs de implementare finanțate prin PNRR, POR, POIM, Programul ”Anghel Saligny, Compania…

- Programul Noua Casa 2024 a inceput de o luna, timp in care au fost depuse aproape 100 de cereri", a declarat ministrul Boloș. The post DECLINUL PROGRAMULUI NOUA CASA Romanii iși pierd interesul pentru creditele ipotecare first appeared on Informatia Zilei .

- Agentii economici din judetul Constanta au exportat, in primele unsprezece luni din 2023, marfuri in valoare de 2024,8 milioane euro si au importat marfuri in valoare de 3490,0 milioane euro exportul este exprimat in preturi FOB, iar importul in preturi CIF .Potrivit DJS Constanta, in structura, in…

- Banca Naționala a Romaniei (BNR) a raportat un deficit de cont curent de 1,35 miliarde euro pentru luna ianuarie 2024, in creștere fața de deficitul de 760 milioane euro inregistrat in aceeași perioada din 2023. Balanța bunurilor a aratat un deficit de 1,9 miliarde euro, insa acesta este cu 229 milioane…

- Practic, in prezent principalul avantaj al creditului de tip Noua Casa ramane avansul mic la achiziționarea unei locuințe, dar pe de alta parte este limitata și valoarea achiziției la cel mult 70.000 de euro, adica in cel mai bun caz un apartament cu 2 camere intr-un oraș mai mic.La locuințele de peste…

- Noua Casa 2024: Programul a devenit operational. Avansul minim, comisioanele de administrare și taxele notariale, reduse Noua Casa 2024: Programul a devenit operational. Avansul minim, comisioanele de administrare și taxele notariale, reduse Persoanele care vor sa-si cumpere o locuinta cu avans minim…

- Inca 340 milioane de lei vor fi investite in proiecte pentru comunitațile din Romania. Ministrul liberal Adrian Veștea a semnat 37 de noi contacte prin Programul ,,Anghel Saligny”, inițiat de PNL pentru modernizarea drumurilor, extinderea sistemelor de alimentare cu apa potabila și canalizare: ,,Contractele…