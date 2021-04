Peste 300.000 de români au refuzat să se vaccineze cu AstraZeneca Peste 200.000 de romani și-au anulat programarea facuta pentru vaccinarea cu serul AstraZeneca, iar 99.000, care au confirmat programarea, nu s-au mai prezentat la imunizare, dupa ce au aparut informații legate de tromboze asociate acestui vaccin. ”Este un procent mare, o treime din persoanele programate care nu s-au prezentat. Este clar un aspect pe care […] The post Peste 300.000 de romani au refuzat sa se vaccineze cu AstraZeneca appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un grup de siguranța pentru vaccinurile Organizației Mondiale a Sanatații (OMS) a declarat miercuri ca beneficiile vaccinului AstraZeneca COVID-19 sunt mai mari decat riscurile sale și recomanda continuarea vaccinarilor, relateaza Reuters. OMS a listat luna trecuta vaccinul AstraZeneca și al Universitații…

- Autoritatile romane au decis continuarea campaniei de vaccinare cu toate vaccinurile impotriva COVID-19, precizand ca tulburarile de coagulare au aparut la un numar redus de pacienti. Astfel, Romania va continua sa foloseasca serul AstraZeneca. In cursul zilei de ieri, a avut loc o sedinta la care au…

- Grupul de Comunicare Strategica anunța ca aproximativ 9000 de persoane programate pentru vaccinarea cu serul AstraZeneca s-au retras im prima parte a zilei de vineri. Din cele 200.000 persoane inscrise la vaccinarea cu vaccinul de la AstraZeneca, 9000 s-au retras, vineri, pana in jurul orei 11:00, ceea…

- La Ministerul Afacerilor Externe a fost convocata Celula de criza interinstituționala, din dispoziția ministrului Bogdan Aurescu, potrivit unui comunicat de presa, dupa ce un petrolier care are la bord cetateni ucraineni, romani si filipinezi a fost atacat de pirati in largul coastelor statului Benin.…

- De la ora 12.30, cand a fost deschisa platforma de programari pentru vaccinul AstraZeneca și pana la ora 20.00, 179 de persoane/minut au fost programate, arata datele furnizate de Comitetul național de coordonare a activitaților privind vaccinarea impotriva COVID-19. In total, 80.328 de persoane s-au…

- In acesata dimineața s-a dat startul pentru programari in platforma și pentru cel de-al treilea vaccin impotriva Covid-19, AstraZeneca. Coordonatorul campaniei de vaccinare impotriva COVID-19, Valeriu Gheorghita, a anuntat ca din 10 februarie se deschide posibilitatea de programare in platforma pentru…

- Reacțiile dupa a doua doza de vaccin pot fi ceva “mai zgomotoase”, spun medici romani care s-au vaccinat. ”Haideți sa va spun ce s-a intamplat cu colegii mei, sau ce s-a intamplat dupa ce toți am facut rapelul. Suntem 500 de persoane care am facut prima doza și care am facut și rapelul. La prima […]…

- Scaderea cazurilor de COVID-19 a dus la relaxarea restrictiilor din Capitala, dar cifrele in scadere nu sut relevante, spun medicii din prima linie. In plus, avertizeaza aceștia, acum ne putem astepta la o explozie de cazuri. Medicii pun pe seama stigmatizarii faptul ca, in ultima perioada, oamenii…