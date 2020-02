Peste 300.000 de infectaţi şi 6000 de morţi în cea mai mare epidemie de pojar din lume OMS, citata de CNN, a declarat intr-un comunicat ca, in ciuda eforturilor sale si ale partenerilor, care au vaccinat peste 18 milioane de copii sub 5 ani, rata imunizarii este in continuare foarte scazuta si cele mai multe cazuri se inregistreaza tocmai in randul acestei categorii de varsta. Principala problema ramane cea a fondurilor insuficiente pentru a putea combate eficient raspandirea virusului si, pe langa cele 27 de milioane pe care le-a alocat deja, ar mai avea nevoie de inca 40 de milioane, pentru a putea include in programul de vaccinare si copii cu varste cuprinse intre 6… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

- In Republica Democrata Congo, pojarul a ucis mai mult de 6.000 de oameni, relateaza Organizația Mondiala a Sanatații. In jur de 310.000 de suspiciuni de pojar au fost raportate in Congo in ultimul an. In combaterea virusului de catre autoritați, fondurile insuficiente raman un „mare impediment“ in combaterea…

- Pojarul este mortal in zonele sarace ale lumii iar in Congo a ucis pana acum mai bine de 6.000 de oameni. O boala banala a copilariei, cum este considerata la noi și impotriva careia copiii sunt vaccinați semana moarte in Africa iar cei mai expuși sunt copiii de pana in 5 ani. Organizația Mondiala a…

- Epidemia de rujeola din Republica Democrata Congo este „cea mai grava din lume” si a ucis peste 6.000 de oameni intr-un an, a declarat, marti, Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), care a solicitat inca 40 de milioane de dolari pentru a face fata acestui flagel. In 2019, „peste 18 milioane de copii…

