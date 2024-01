Stiri pe aceeasi tema

- Cele mai multe arme aflate in posesia civililor sunt cele de vanatoare. Conform evidențelor, purtatorii de arme letale se impuțineaza. In Romania, 4-5% din populația adulta a țarii deține cel puțin o arma de foc letala, reiese din analiza unui document semnat de vicepremierul Catalin Predoiu. ”Sunt…

- La data de 29 decembrie 2023, polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase Bacau au pus in aplicare un mandat de percheziție in comuna Podu Turcului, la domiciliul unui barbat de 41 de ani, banuit de comiterea infracțiunii de nerespectarea regimului armelor și munițiilor. In urma…

- Polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase au efectuat mau multe controale, pe raza localitații Sebiș. La sediul unei firme au fost gasite aproximativ 20 de kilograme de artificii și petarde.

- 8.000 de kilograme de articole pirotehnice au fost CONFISCATE intr-o acțiune de combatere a comercializarii fara drept a petardelor și artificiilor, realizata de Polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase

- La data de 19 decembrie a.c., politisti din cadrul Serviciului Arme, Explozivi si Substante Periculoase, Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice si Politiei Municipiului Constanta au desfasurat o actiune de verificare a legalitatii operatiunilor cu articole pirotehnice. Potrivit IPJ Constanta,…

- Polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase din cadrul IPJ Arad, cu sprijinul Poliției Orașului Nadlac, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Arad au pus in aplicare miercuri doua mandate de percheziție domiciliara emise de magistrații Judecatoriei…

- Polițiștii din Arad au descoperit in masina unui barbat de 44 de ani o veritabila „colectie” de arme de vanatoare. Oamenii legii au fost sesizați dupa ce barbatul ar fi tras cu o arma, fara a avea o autorizatie in acest sens. „Polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase au fost sesizați,…

