Stiri pe aceeasi tema

- Peste 1.000 de membri ai forțelor de securitate afgane au trecut duminica granița in Tadjikistan, dupa ce talibanii au caștigat teren in nordul țarii, informeaza Reuters, care citeaza poliția de frontiera tadjica. Alte cateva zeci de persoane au fost capturate de insurgenți.

- Peste 300 de soldati afgani au trecut granita cu Tajikistanul sambata dupa ce talibanii au avansat in provincia Badakhshan si au cucerit mai multe districte din nordul tarii. In afara de capitale, o mare parte din provinciile Takhar si Badakhshan se afla acum in mainile talibanilor, relateaza AFP.

- Peste 300 de soldati afgani au trecut granita cu Tajikistanul sambata dupa ce talibanii au avansat in provincia Badakhshan si au cucerit mai multe districte din nordul tarii. In afara de capitale, o mare parte din provinciile Takhar si Badakhshan se afla acum in mainile talibanilor, relateaza AFP.

- Insurgentii talibani au preluat marti controlul asupra principalului punct de trecere a frontierei cu Tadjikistanul, republica ex-sovietica din Asia Centrala, in nordul Afganistanului, precum si asupra unor districte care duc spre capitala provinciei Kunduz, au anuntat responsabili locali, citati…

- Insurgentii talibani au preluat marti controlul asupra principalului punct de trecere a frontierei cu Tadjikistanul, republica ex-sovietica din Asia Centrala, in nordul Afganistanului, precum si asupra unor districte care duc spre capitala provinciei Kunduz, au anuntat responsabili locali, citati…

- Retragerea fortelor americane din Afganistan ar putea fi incetinita avand in vedere inaintarea pe teren a talibanilor, a declarat luni Pentagonul, subliniind ca acest lucru nu pune sub semnul intrebarii termenul limita al retragerii, stabilit pentru 11 septembrie, transmite AFP. "Planurile ar putea…

- ALINA BICA, fosta șefa a DIICOT, a fost condamnata la 4 ani pentru favorizarea infractorului. A fugit din țara in 2018, iar acum se afla in Italia, unde s-a predat. Procesul de extradare este in desfașurare.DRAGOȘ SAVULESCU, om de afaceri, a fost condamnat definitiv la 5 ani și 6 luni in dosarul plajelor…

- La data de 28 aprilie a.c., in jurul orei 09.30, polițiștii din cadrul Postului de Poliție Dealu Morii au efectuat semnalul regulamentar de oprire a unui autoturism, care se deplasa pe drumul comunal. Intrucat conducatorul auto nu s-a conformat, s-a procedat la urmarirea acestuia. La un moment dat,…