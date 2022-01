Peste 235.000 de prahoveni vor primi pensii mai mari

Dupa Bucuresti, Casa Judeteana de Pensii Prahova este cea mai mare din tara in ceea ce priveste numarul de beneficiari N. Dumitrescu Incepand cu aceasta prima luna a anului 2022, veniturile acelora care nu mai sunt in activitate vor fi ceva mai mari, majorarea punctului de pensie regasindu-se in ”pachetul social” promis și adoptat de noua coaliție aflata la guvernare. Majorarea punctului de pensie cu 10% și a indemnizației sociale pentru pensionari cu 25% a intrat in vigoare de la 1 ianuarie a.c., ordonanța de urgența ce vizeaza acest lucru fiind adoptata de Executiv inca de la jumatatea lunii…