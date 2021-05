Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Citu a reiterat marti ca vaccinarea anti-COVID este singura solutie de a iesi din pandemie si a subliniat ca "orice voce" impotriva campaniei de vaccinare "submineaza efortul tuturor" de a reveni la normalitate. "Vaccinarea este singura solutie de a iesi din aceasta pandemie.…

- In Romania au fost vaccinate impotriva COVID-19, in ultimele 24 de ore, aproape 55.000 de persoane, conform datelor transmise marți seara de Comitetul de coordonare a vaccinarii. Au fost imunizate 54.949 de persoane: 46.797 cu Pfizer, 4.718 cu Moderna și 3.434 cu AstraZeneca. Au fost raportate 184 reacții…

- Este prima zi a etapei a treia a campaniei de vaccinare in masa a populației Romaniei. Pana la ora 12:30 s-au deschis liste de așteptare pentru 30 județe pe care s-au inscris 100.001 persoane in 361 centre de vaccinare. Pana la ora 12:30, prin intermediul platformei s-au programat 41.145 persoane la…

- Investigație Recorder.ro: Rude ale militarilor, bagate in fața și sute de oameni din etapa a treia, vaccinați inaintea medicilor. Ce ascund datele complete ale campaniei de vaccinare Mai mult de 7.000 de persoane au primit doza de vaccin anti-Covid mai repede decat ar fi avut dreptul, conform reglementarilor…

- In Republica Moldova a inceput procesul de vaccinare, iar pana in acest moment, de vaccin au beneficiat in total 1.217 oameni.Aceștia sunt lucratorii medicali, care activeaza in prima linie in lupta COVID-19.Totodata, doar in ultimele 24 de ore au fost vaccinate 5.066 persoane.

- Astazi, numarul de persoane vaccinate anti-COVID pe teritoriul Romaniei va depasi un milion. „Maine (astazi -n.r.) va fi vaccinata persoana cu numarul 1.000.000”, a anuntat marti coordonatorul campaniei nationale de vaccinare, Valeriu Gheorghita, potrivit Agerpres. De la debutul campaniei de vaccinare,…

- Comitetul Național de Coordonare a Campaniei de Vaccinare impotriva Covid-19 (CNCAV) a anunțat ca in ultimele 24 de ore au fost vaccinate 45.977 de persoane și au fost raportate 99 de reacții adverse. Potrivit...

- De la inceputul campaniei de vaccinare pana in prezent, in județul Alba au fost imunizate peste 17.400 de persoane, fiind inregistrate in total 37 de reacții adverse minore și moderate, au transmis miercuri reprezentanții DSP Alba. Potrivit DSP Alba, in perioada 4 ianuarie – 9 februarie 2021, in județ…