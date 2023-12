Stiri pe aceeasi tema

- Spre deosebire de majoritatea unitaților administrativ-teritoriale, Salcioara are un specific aparte. La o populație relativ scazuta, puțin peste 3500 de locuitori la ultimul recensamant, este una dintre cele mai intinse comune din județul Dambovița iar cele 9 sate care alcatuiesc localitatea se afla…

- Primarul comunei Livezeni, ing. Banyai Istvan, a semnat in urma cu cateva zile, la sediul Ministerului Dezvoltarii, un contract de finanțare pentru construcția rețelei de canalizare in Ivanești. "Finanțarea nerambursabila are o valoare de 12 milioane de lei, suma a fost obținuta din Programul "Anghel…

- Vești bune pentru locuitorii comunei Vacarești, primarul Romica Stoica a mers zilele trecute la Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației și a semnat contractul de finanțare prin programul național „Anghel Saligny” pentru apa și canalizare, Proiectul cuprinde: canalizare in satul…

- SE SPARGE GAȘCA… DNA-ul a intrat in cuibul șpagarilor de la Direcția Generala de Asistența Sociala și Protecția Copilului (DGASPC) Vaslui! Primul care a picat este paznicul de la Complexul de Servicii Comunitare nr. 2 din Barlad, care, in doar cateva luni, a produs o șpaga de un 1,5 miliarde de lei…

- Ministrul Dezvoltarii, Adrian-Ioan Veștea, și primarul comunei Chiheru de Jos, Eremia Pop, au semnat, in urma cu cateva zile, un contract de finanțare prin Programul Național de Investiții "Anghel Saligny", care prevede realizarea unei rețele de canalizare și rețea de apa in Chiheru de Jos. "Valoarea…

- O școala performanta este acea școala in care profesorii și personalul nedidactic sunt respectați și motivați sa exceleze. Romania are la dispoziție, pentru anul școlar 2023-2024, peste doua miliarde lei din fonduri externe nerambursabile pentru decontarea primelor de cariera didactica și primelor de…

- Valentin Parvu, primarul comunei Salcioara, le reamintește consatenilor sai ca, in aceasta perioada, pot depune cerere pentru a fi scutiți de la plata majorarilor de intarziere aferente taxelor și impozitelor locale restante. Formulare tipizate sunt puse la dispoziție gratuit, la sediul Primariei.…

- Creșterea accelerata a prețurilor la energia electrica și scumpirea combustibililor, resimțite cu precadere anul trecut, au determinat administrația publica locala a comunei Salcioara- primar Valentin Parvu, sa gandeasca o serie de proiecte menite sa reduca pe cat posibil nivelul facturilor la…