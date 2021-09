Stiri pe aceeasi tema

- Unul dintre cele mai mari turnee de fotbal juvenil din țara, Cupa Kinder, va debuta joi, 2 septembrie, la Tg. Mureș și va reuni 96 de echipe din intreaga țara. Competiția, ajunsa la cea de-a 14-a ediție, se va desfașura defalcat, in perioada 2-3 septembrie fiind programate turneele categoriilor de varsta…

- Autoritațile au anunțat astazi 408 noi imbolnaviri, cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Județul Brașov a raportat astazi 7 cazuri noi, Mureș și Harghita o singura imbolnavire, iar in Covasna nu a fost inregistrat nici un caz nou . In spitale sunt internati 664 de pacienti cu COVID 19,…

- Ieri au fost administrate peste 400 de inoculari de vaccinuri anti-COVID in județul Mureș dintre care aproape 80% au fost prima doza iar restul, rapeluri. A fost una din cele mai bune zile din acest punct de vedere, cel puțin din ultima perioada, cand a scazut numarul de doze administrate la nivel național.…

- Profesorii titulari au susținut astazi examenul de definitivat. Din cei 260 de candidați inscriși in județul Mureș, 9 s-au retras din examen invocand motive personale. Proba scrisa a examenului a avut loc la Centrul de la Liceul Tehnologic „Constantin Brancuși" din Targu Mureș. Examenul a inceput la…

- Reprezentanții Agenției pentru Protecția Mediului (APM) Mureș anunța publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare, fara studiu de evaluare a impactului asupra mediului, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul "Extindere retea de canalizare menajera…

- Administrația Naționala de Meteorologie atrage atenția asupra fenomenelor de instabilitate atmosferica, vijelie, grindina și ploi abundente pe tot teritoriul Romaniei. Pe harțile de mai jos puteți urmari evoluția fenomenelor meteorologice pe teritoriu județului Mureș. Sursa articolului: ATENȚIE! S-a…

- Ministerul Tineretului și Sportului a emis astazi o informare despre masurile de relaxare ce vor fi adoptate inclusiv in sport de la data de 1 iulie. The post Ministerul Tineretului si Sportului: Meciuri cu stadioane pline de la 1 iulie appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: Ministerul…

- Pompierii de la Detașamentul Tarnaveni au intervenit ieri la stingerea unui autobuz incendiat. Focul se manifesta violent la compartimentul motor și la partea din spate a vehiculului. Din fericire nu s-a intamplat nimic grav, pasagerii s-au autoevacuat. Purtatorul de cuvant al ISU Mureș, Dan Petru Daniel:…