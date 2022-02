Peste 20% dintre adulţii americani născuți după 1997 se declară LGBT Proportia adultilor americani care se identifica ca fiind LGBT a ajuns la 7,1% in Statele Unite, o cifra care s-a dublat din 2012 si care demonstreaza o schimbare generationala, potrivit institutului de sondaj Gallup. Dintre cei 12.000 de americani chestionati prin telefon in 2021, 86,3% au declarat ca sunt heterosexuali, 7,1% LGBT (lesbiene, gay, bisexuali, transsexuali) si 6,6% nu au oferit niciun raspuns. Acest sondaj a fost realizat pentru prima data in 2012, iar procentul de persoane care s-au identificat drept LGBT a fost de 3,5%. De atunci a crescut constant. Persoanele LGBT sunt proportional… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

