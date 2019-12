Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 11 persoane au murit din cauza viiturilor produse in vestul Ugandei, in timp ce alte 10 si-au pierdut viata in urma ploilor torentiale care au afectat tara invecinata, Republicat Democrata Congo, au anuntat sambata autoritatile citate de agentia DPA. Decesele din Uganda au fost…

- Ploile torentiale care s-au abatut in noaptea de vineri spre sambata asupra regiunii West Pokot, la circa 350 de kilometri nord-vest de Nairobi, au daramat mai multe locuinte."Au fost gasite 12 cadavre, iar cautarile continua", a declarat presei comisarul districtului West Pokot, Apollo…

- Pe baza datelor oferite de Crucea Rosie locala, Oficiul ONU pentru Coordonarea Afacerilor Umanitare (OCHA) a informat ca precipitatiile au provocat inundatii si alunecari de teren in cel putin 25 de comitate, distrugand infrastructura-cheie din toata tara."Centrul national de operatiuni…

- Viiturile au facut cel putin 48 de morti si au afectat peste 144.000 de persoane in Kenya, distrugand infrastructura-cheie si mijloacele de trai in aceasta tara est-africana, a informat joi Organizatia Natiunilor Unite (ONU), citata de Xinhua potrivit Agerpres. Pe baza datelor oferite de Crucea Rosie…

- Cel puțin 42 de oameni, dintre care 26 de copii, au murit in Camerun in urma unor alunecari de teren produse din cauza ploilor torențiale care au afectat regiunea de vest a țarii, potrivit Reuters, anunța MEDIAFAX.Gabriela Firea a EXPLODAT, dupa criticile venite pe Facebook: Ma deranjeaza…

- Alunecarea de teren s-a produs pe versantul unei coline pe care fusesera construite locuinte aflate in stare precara, afectate de ploile torentiale, a explicat pentru AFP in conditii de anonimat un inalt responsabil din cadrul administratiei locale.''Patruzeci si doua de cadavre sunt deja''…

- Tragedia a avut loc intr-un cartier din orasul situat la circa 300 de kilometri nord-vest de capitala Yaounde. Alunecarea de teren s-a produs pe versantul unei coline pe care fusesera construite locuinte aflate in stare precara, afectate de ploile torentiale, a explicat pentru AFP in conditii…

- Parapanta lui Justin Kyllo, in varsta de 51 de ani, "nu s-a putut deschide", iar turistul a cazut in gol pe un versant al celebrului munte, a declarat presei purtatorul de cuvant al Oficiului Parcurilor Nationale din Tanzania (TANAPA), Pascal Shelutete.Turistul a ajuns in Tanzania la data…