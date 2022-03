Stiri pe aceeasi tema

- Val de reacții in urma mesajului fondatorului Tesla si SpaceX, Elon Musk, care l-a provocat la un duel pe presedintele Rusiei, Vladimir Putin, avand drept miza Ucraina. Printre cei care au reacționat se numara și vicepremierul ucrainean. Mihailo Fedorov a lansat o campanie de strangere de fonduri, pentru…

- O noua campanie de ajutorarea a ucrainenilor a luat amploare in mediul online in ultimele zile. Oameni din intreaga lume platesc cazari in Ucraina prin AirBnb, fara a merge acolo de fapt, doar pentru a-i ajuta financiar pe localnicii prinși in invazia rusa. In doar doua zile s-au strans peste 2 milioane…

- SUA va trimite Ucrainei arme antitanc, antiaeriene, armament de infanterie și diverse tipuri de muniție, precum și veste antiglonț in cadrul unui ajutor militar in valoare de 350 de milioane de dolari, a anunțat un oficial al administrației Joe Biden, informeaza CNN.

- Dupa apelul președintelui ucrainean Volodimir Zelenski de a se așeza la masa dialogului, de la Kremlin a venit și un raspuns. Purtatorul de cuvant a declarat ca Vladimir Putin e gata sa trimita o delegație a Rusiei in capitala aliatului sau bielorus, Mink, pentru a discuta cu ucrainenii. „Vladimir Putin…

- Vladimir Putin a avut joi o intalnire cu mediul de afaceri rus. Intrevederea a fost pricinuita de atacul Rusiei impotriva Ucrainei. Liderul de la Kremlin a vrut in acest fel sa-i linișteasca pe afaceriștii ruși in fața valului de sancțiuni care o sa-i loveasca in mod direct. Potrivit Bloomberg, in…

- Statele Unite nu vor trimite militari in Ucraina și nici nu se vor implica intr-o confruntare directa cu Rusia, a anunțat, joi, Jean Peski, purtatoarea de cuvant de la Casa Alba, in contextul conflictului din Ucraina, informeaza presa americana și Digi 24. „Nu vom fi implicați intr-un razboi cu Rusia…

- „Pentru ei ar fi extrem de ușor sa aiba arme nucleare, spre deosebire de alta țari. Nu pot sa imbogațeasca uraniul, dar aici e vorba de anumite echipamente. Nu este o problema pe care Ucraina sa nu o poata rezolva. Aceste potențiale arme nucleare, exista rachete sovietice care pot ajunge la cateva sute…

- O femeie din Michigan care s-a hotarat sa iși verifice folderul de spam pentru un e-mail pe care-l cauta de ceva timp, a facut o descoperire mult mai interesanta: ea caștigase un jackpot de 3 milioane de dolari la loterie. Laura Spears, in varsta de 55 de ani, din comitatul Oakland, le-a spus oficialilor…