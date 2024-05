A fost lansata licitatia pentru modernizarea liniei de cale ferata Bucuresti-Giurgiu Nord Frontiera (Lotul 2), valoarea contractului fiind de 2,25 miliarde de lei. Lucrarile de modernizare se vor efectua pe o lungime de 93,45 km de cale ferata, a anunțat Sorin Grindeanu, ministrul Transporturilor. ”Contractul, cu o valoare de 2,25 miliarde de lei, prevede intr-o […] The post Peste 2 miliarde de lei pentru modernizarea liniei de cale ferata Bucuresti-Giurgiu Nord Frontiera appeared first on Puterea.ro .