In continuare au loc operatiuni de defrisare a vegetatiei si amenajare de drumuri tehnologice, iar, in paralel, muncitorii au inceput lucrarile la infrastructura in statiile Lugoj si Topolovat, respectiv la podul peste raul Timis (zona Costeiu) si cel peste Bega (zona Topolovatu Mare). „Printre cele mai importante lucrari, ce se executa la ora actuala, sunt lucrarile de desfrisare a vegetatiei si de amenajare a drumurilor tehnologice, lucrarile la culeea 1 si 2 si pila 1 de la podul de peste raul Timis, lucrarile de defrisare la podul de peste raul Bega si lucrarile la infrastructura caii ferate…