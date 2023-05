Stiri pe aceeasi tema

- Peste 100.000 de turisti si vizitatori au fost pe litoralul romanesc in minivacanta de 1 Mai, cel mai mare numar fiind inregistrat in cele patru zile ale festivalului „Beach, Please" de la Costinesti.

- Peste 100.000 de turisti si vizitatori au fost pe litoralul romanesc in minivacanta de 1 Mai, cel mai mare numar fiind inregistrat in cele patru zile ale festivalului "Beach, Please" de la Costinesti, potrivit unui bilant transmis marti de Federatia Patronatelor din Industria Ospitalitatii din Romania…

- Minivacanța de 1 mai: Peste 75.000 de turiști sunt asteptati pe litoralul romanesc. TOP destinații și tarife de cazare In minivacanta de 1 Mai, se estimeaza ca peste 75.000 de turiști vor alege litoralul romanesc ca destinație, majoritatea optand pentru Costinești, Mamaia și Vama Veche. Secretarul general…

- Peste 75.000 de turisti sunt asteptati pe litoralul romanesc in minivacanta de 1 Mai, cei mai multi dintre acestia optand pentru Costinesti, Mamaia si Vama Veche, informeaza AGERPRES . Secretarul general al Federatiei Patronatelor din Industria Ospitalitatii din Romania, Corina Martin, a declarat, luni,…

- Peste 75000 de turiști sunt asteptati pe litoralul romanesc in minivacanta de 1 Mai, cei mai multi dintre acestia optand pentru Costinesti, Mamaia si Vama Veche. Secretarul general al Federatiei Patronatelor din Industria Ospitalitatii din Romania, Corina Martin, a declarat, luni, intr-o conferinta…

- Peste 75.000 turisti sunt asteptati pe litoralul romanesc in weekendul de deschidere de sezon, spune Corina Martin, presedinte de onoare al patronatului RESTO Constanta si secretar general al Federatiei Patronatelor din Industria Ospitalitatii din Romania. Cazarea poate ajunge pana la 2.400 de lei de…

- Oficialii Ministerului Turismului au efectuat inspecții pe litoralul romanesc și au descoperit nereguli grave intr-o stațiune care risca acum sa ramana fara atestat turistic. Potrivit Ministerului Turismului, au fost facute recent verificari pe litoralul romanesc, in toate stațiunile turistice. „Am…

- Romania castiga in fata Bulgariei recunoasterea europeana cu Indicatie Geografica Protejata (IGP) a produsului „Placinta Dobrogeana”. Decizia vine dupa aproape doi ani de „opozitie hotarata si sustinuta” din partea vecinilor de la sud de Dunare. „La ultimele negocieri pe cale diplomatica intre ministerele…