Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile armene anunta joi, 28 septembrie, ca 65.036 de refugiati au intrat in tara din enclava separatista azera Nagorno Karabah, reprezentand peste jumatate din populatia acestei zone secesioniste in care Azerbaidjanul a desfasurat o ofensiva-fulger saptamana trecuta, relateaza News.ro . ”Statul…

- Autoritatile armene au anuntat joi ca pe teritoriul tarii au intrat 65.036 refugiati din Nagorno-Karabah, respectiv peste jumatate din populatia oficiala a acestei regiuni separatiste unde Azerbaidjan a lansat o operatiune-fulger saptamana trecuta, relateaza AFP.

- Peste 28.000 de refugiati au sosit pana acum in Armenia din Nagorno-Karabah, au anunțat autoritațile armene. Imagini din satelit arata miile de refugiati care trebuie sa treaca prin coridorul Lacin, singura ruta care leaga Karabah de Armenia și care a fost redeschis duminica de catre Azerbaidjan dupa…

- Cresterea rapida a numarului de armeni care parasesc regiunea Nagorno-Karabah, disputata intre Azerbaidjan si Armenia, suscita ingrijorare, potrivit ONU, care a facut apel la toate partile implicate in conflict sa protejeze civilii si sa le ofere coridoare sigure, informeaza

- Un senator SUA, care conduce sambata o delegație a Congresului la granița dintre Armenia și Azerbaidjan, a declarat ca este nevoie de observatori internaționali pentru a monitoriza situația din Nagorno-Karabakh, adaugand ca oamenii sunt „foarte fricoși” legat de ceea ce se intampla acolo, potrivit Reuters.…

- Oficialii de la Baku au inceput joi (21 septembrie) discuțiile cu etnicii armeni din Nagorno-Karabah, dupa ce regiunea separatista a fost forțata sa se predea catre Azerbaidjan, lucru ce a alimentat apelurile pentru demisia in Armenia a primului ministru Nikol Pashinyan, potrivit Reuters. Președintele…

- Cancelarul german Olaf Scholz a discutat sambata cu prim-ministrul armean Nikol Pasinian, pentru a-si exprima ingrijorarea in legatura cu tensiunile in crestere intre Armenia si Azerbaidjan si cu redesfasurarea de trupe in regiunea disputata Nagorno-Karabah, informeaza dpa.

- Seful diplomatiei ruse, Serghei Lavrov, a declarat marti ca spera in incheierea unui tratat de pace intre Armenia si Azerbaidjan privind problema spinoasa a enclavei Nagorno-Karabah, in pofida dificultatilor, relateaza AFP, citata de Agerpres.