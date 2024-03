Stiri pe aceeasi tema

- Armenia ia in calcul aderarea la UE, a spus ministrul de Externe, Ararat Mirzoyan. Țara incearca sa stranga legaturile cu SUA in condițiile in care relațiile cu aliatul tradițional Rusia sunt tensionate. Potrivit Reuters, Armenia ia in considerare varianta aderarii la Uniunea Europeana. „Multe noi oportunitați…

- UE a adoptat o lege pentru a retrage profiturile extraordinare obținute din activele inghețate ale Bancii Centrale ruse, a spus luni, intr-un prim pas concret catre obiectivul blocului de a utiliza banii pentru a finanța reconstrucția Ucrainei, relateaza Reuters. Ministerul rus de Externe a catalogat…

- Noul guvern al Poloniei analizeaza modul in care poate produce mai multa muniție și echipament militar in timp ce lucreaza la un nou pachet de ajutor pentru Ucraina, a declarat miercuri, la Davos, ministrul de Externe de la Varșovia, Radoslaw Sikorski, relateaza Reuters, potrivit Agerpres.Polonia…

- Coreea de Nord a lansat duminica, se pare, o racheta cu raza intermediara in largul coastei sale de est, a anuntat Coreea de Sud, in conditiile in care tensiunile sunt mari dupa lansarea recenta de catre Phenian a unei rachete balistice intercontinentale si a primului sau satelit militar spion, relateaza…

- Rusia și India urmeaza sa produca in comun echipament militar facand „progrese concrete” in negocierile pentru aceasta cooperare, a declarat, miercuri, șeful diplomației lui Putin, Serghei Lavrov, dupa discuții cu ministrul indian de externe, la Moscova, relateaza Reuters.

- Olanda va livra Ucrainei 18 avioane de lupta F-16 pentru a o ajuta in lupta sa impotriva invaziei ruse, a anuntat vineri guvernul olandez, transmite Reuters. „Astazi l-am informat pe presedintele (ucrainean Volodimir) Zelenski in legatura cu decizia guvernului nostru de a pregati pentru inceput 18 aeronave…

- Rusia l-a convocat marti pe ambasadorul Finlandei pentru a-si exprima opozitia fata de un nou acord de aparare care acorda Statelor Unite acces larg in vecinatatea frontierei lungi pe care acest stat nou membru al NATO o are cu Rusia, a transmis Ministerul de Externe de la Moscova, potrivit Reuters.…