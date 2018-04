Peste 10.000 de decoraţiuni şi obiecte de mobilier din hotelul Ritz Paris, scoase la licitaţie Taburete din faimosul bar Hemingway, o cada din secolul al XIX-lea si o harpa se numara printre cele aproximativ 10.000 de decoratiuni si obiecte de mobilier din Ritz Paris care vor fi scoase la licitatie incepand de marti de Artcurial, o cunoscuta casa de licitatii al carei sediu general s-a transformat cu aceasta ocazie intr-o veritabila replica in miniatura a celebrului hotel parizian, informeaza AFP. Pana luni va fi expusa pentru public, la sediul casei Artcurial, o selectie de aproximativ 3.500 de loturi de care administratorii legendarului hotel parizian, redeschis in iunie 2016 dupa renovari… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cladirile și terenurile din Vaslui ale societații COMCEREAL SA vor fi scoase la vanzare maine ,13 aprilie 2018. Bunurile imobile se vor vinde la licitație, iar prețul de pornire pentru trei cladiri cu suprafața construita de 345 metri patrați (mp), 632 mp, respectiv 631 mp și un teren intravilan de…

- Un car in stil roman, un ceas din aur Rolex, o curea din piele si o vioara veche de 128 de ani care i-au apartinut actorului australian Russell Crowe au fost adjudecate intr-o licitatie. Vanzarile totale s-au ridicat la peste 2,8 milioane de dolari, informeaza Reuters.

- Lucrari de arta contemporana, piese de arta decorativa de epoca, obiecte de mobilier, piese vestimentare create de designeri celebri, bijuterii si multe alte amintiri pretioase sunt scoase la vanzare in Licitatia caritabila a printesei Marina Sturdza, organizata de Artmark la Palatul Cesianu-Racovita,…

- Fiscul a scos la licitatie toate automobilele ajunse in proprietatea statului. Masinile, care au fost confiscate la vama, sunt vandute la pret de chilipir, unele vehicule fiind cu 30 la suta mai ieftine.

- O colectie de obiecte personale ale regretatului cantaret american Prince, printre care o pereche de cizme si un pian la care a cantat artistul, vor fi scoase la vanzare de casa de licitatii RR Auction, relateaza EFE. Cizmele si pianul, ambele de culoarea rosie, sunt doua piese din acest…

- Sute de documente catalogate cu parafa „STRICT SECRET” au intrat in posesia postului național de radio ABC din Australia, care vorbește despre o breșa „rușinoasa” de securitate in aparatul guvernamental. Vrafurile de documente secrete – pe care ABC le-a numit „Dosarele Cabinetului” – se aflau in doua…

- Cazi de baie, paturi, mese de toaleta, perdele... 10.000 de articole care au apartinut luxosului hotel parizian Ritz vor fi scoase la licitatie in luna aprilie, au anuntat marti surse din cadrul casei de licitatii Artcurial, precizeaza AFP. Hotelul situat in Place Vendome, redeschis in…

- Londra, 16 ian /Agerpres/ - Peste 200 de jucarii-robot care dateaza din anii 1960 - 1990, estimate la cateva mii de lire sterline, vor fi scoase la vanzare in cadrul unei licitatii ce va avea loc in Marea Britanie, informeaza Press Association. Robotii-jucarie sunt pusi in vanzare de un…