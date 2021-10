Stiri pe aceeasi tema

- Acestea sunt:- Canea Covid-19 Antigen Rapid Test (fabricat de Core Technology Co., ltd);- BIOCREDIT COVID-19 Ag – SARS-CoV 2 Antigen test ( fabricat de RapigGEN Inc),- Coronavirus (SARS-CoV 2) Antigen – Oral Fluid ( fabricat de Tody Laboratories Int.).De asemenea, alte 107 tipuri de teste rapide antigen…

- Peste 100 de teste rapide antigen COVID-19 au fost respinse de Comisia Europeana. Testele neconforme au rezultate false și pot pune in pericol sanatatea, atrage atenția InfoCons, citat de Antena 3. InfoCons a publicat o lista cu 107 teste rapide antigen COVID-19 care au fost respinse de Comisia Europeana.…

- Comisia Europeana a respins de la avizare peste 100 de teste rapide antigen COVID-19. Dadeau rezultate false! Peste 100 de teste rapide antigen COVID-19 au fost respinse de Comisia Europeana. Testele neconforme au rezultate false și pot pune in pericol sanatatea, atrage atenția InfoCons. InfoCons a…

- Comisia Europeana a eliminat din lista testelor rapide antigen COVID-19 trei teste. Alte 107 teste rapide antigen au fost respinse. Testele neconforme au rezultate false și pot pune in pericol sanatatea, atrage atenția InfoCons. Conform InfoCons, o lista a testelor rapide antigen COVID-19, precum și…

- Comisia Europeana a eliminat din lista testelor rapide antigen COVID-19 trei teste. Alte 107 teste rapide antigen au fost respinse. Testele neconforme au rezultate false și pot pune in pericol sanatatea, atrage atenția InfoCons. Conform InfoCons, o lista a testelor rapide antigen COVID-19, precum și…

- Guvernul Romaniei a adoptat in ședința de luni, 30 august, o ordonanța care aproba atat acordarea voucherelor de 100 de lei pentru persoanele vaccinate cat și creșterea valabilitații testului Covid... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Uniunea Europeana lucreaza cu statele membre pentru a gasi solutii rapide pentru mutarea angajatilor locali afgani si familiilor lor intr-un loc sigur, a declarat luni un purtator de cuvant al Comisiei Europene, citat de Reuters. „Chestiunea este extrem de urgenta, o tratam foarte serios si continuam…

- Uniunea Europeana lucreaza cu statele membre pentru a gasi solutii rapide pentru mutarea angajatilor locali afgani si familiilor lor intr-un loc sigur, a declarat luni un purtator de cuvant al Comisiei Europene, citat de Reuters. ''Chestiunea este extrem de urgenta, o tratam foarte serios si…