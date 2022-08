Stiri pe aceeasi tema

- In luna iulie, jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean ” Stefan Cel Mare ” Bacau au executat peste 600 de misiuni pe timpul carora au constatat 16 fapte penale și au aplicat peste 250 de sancțiuni contravenționale, in valoare totala de 88.200 de lei. Creșterea gradului de siguranța…

- Sambata și duminica, politistii au actionat pentru prevenirea și combaterea principalelor cauze generatoare de accidente rutiere, pe raza intregului județ. In zilele de 30 și 31 iulie a.c., pe drumurile publice din judetul Bacau, politistii rutieri și cei de ordine publica au actionat pentru prevenirea…

- Politistii Serviciului Rutier au acționat in municipiul Bacau pentru siguranța traficului rutier. In intervalul orar 07.00-11.00 au fost aplicate 103 de sanctiuni contraventionale, au fost reținute 18 permise de conducere și retrase 8 certificate de inmatriculare. La data de 13 iulie a.c., politistii…

- Politistii Serviciului Rutier au acționat in municipiul Bacau pentru siguranța traficului rutier. In intervalul orar 07.00-11.00 au fost aplicate 103 de sanctiuni contraventionale, au fost reținute 18 permise de conducere și retrase 8 certificate de inmatriculare. La data de 13 iulie a.c., politistii…

- Polițiștii bacauani au acționat, in perioada 09.07.-10.07.2022, pentru creșterea gradului de siguranța publica a cetațenilor și prevenirea faptelor antisociale . Peste 110 polițiști au acționat in perioada 09.07-10.07.2022, pe raza de competența, pentru prevenirea faptelor antisociale, creșterea gradului…

- In cadrul activitatilor desfasurate, in weekend-ul trecut, de catre politistii rutieri, au fost aplicate 548 de sanctiuni contraventionale și au fost reținute 86 de permise de conducere. In perioada 01-03 iulie a.c., politistii rutieri au actionat pe drumurile publice din judet pentru siguranta traficului…

- Școala Gimnaziala „Mihail Sadoveanu” din Bacau, reprezentata de director, prof. Hahui Mihaela, are de la inceputul acestei saptamani o clasa in aer liber, amplasata strategic in curtea acesteia, printre copacii infrunziți. Acțiunea „Clasa ECO din cutea școlii” este cuprinsa in proiectul local „Padurile-…

- Duminica, 30 mai, polițiștii rutieri salajeni in colaborare cu colegi de-ai lor din cadrul Serviciului Rutier Maramureș au acționat pe drumurile din județul nostru, pentru combaterea excesului de viteza. Acțiunea s-a desfașurat in intervalele orare 08:00-12:00 și 15:00-19:00, iar polițiști participanți…