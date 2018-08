Pesta porcina lasa peste 1.000 de romani fara un loc de munca. Reactia autoritatilor - "extrem de tardiva si ineficienta"

Stiri pe aceeasi tema

- Pesta porcina a concediat cel puțin 1.000 de angajați oameni trimiși in șomaj pana acum din cauza inchiderii fermelor de porci. 8 ferme comerciale au fost inchise pana acum iar reacția autoritaților este ”extrem de tardiva și ineficienta”, considera președintele Asociației Producatorilor de Carne de…

- Autoritatile din Romania vor incerca sa gaseasca solutii ca dezvoltarea productiei de carne in Romania sa continue si in contextul pestei porcine, a declarat miercuri, la Buzau, presedintele Comisiei pentru agricultura, silvicultura, industrie alimentara si servicii specifice din Camera Deputatilor,…

- Pesta porcina africana a fost confirmata, sambata, la cea mai mare ferma de porci din Romania si a doua ca marime din Europa, complexul din localitatea Gropeni, judetul Braila, care adaposteste aproape 140.000 de porci. Toate animalele din ferma vor fi eutanasiate astazi. Proprietarii vor fi despagubiți,…

- La numai un an de la ridicarea interdicției la exportul de carne de porc (interdicție ce a durat aproximativ 14 ani), fermierii romani, care se uitau cu speranța spre piețele externe de desfacere, in special China, se afla in pericol iminent de a ramane fara animale. Pesta porcina africana (PPA), care…

- "Am facut o evaluare la ce s-a intamplat pana acum strict pe cifre. Din datele raportate care au ajuns la noi și, din analiza acestora, am dedus ca practic in mai puțin de o luna, numarul focarelor a crescut cu 72%, ceea ce ne indreptațește sa fim extrem de pesimiști, chiar ingrijorați in cea mai mare…

- Marile lanturi de magazine din Romania au de mult in oferta produse din carne de porc din import, in detrimentul carnii romanesti. De exmplu, la Kaufland, poti cumpara la greu carne de porc din Germania, dar si din alte tari europene. Cum totusi pe piata s-au incapatanat sa reziste si producatori romani,…

- Asociația PRO Consumatori solicita demisia presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, Geronimo Raducu Branescu In Romania avem o epidemie falsa de pesta porcina africana, al carei scop este distrugerea capitalului autohton și aducerea la sapa de lemn a țaranului…

- Ioan Ladosi, presedintele Asociatiei Producatorilor de Carne de Porc din Romania (APCPR), afirma ca virsul pestei procine africane va continua sa se raspandeasca, dupa ce deja a fost depistat in patru judete din Romania, respectiv Satu Mare, Tulcea, Braila si Constanta, potrivit datelor Autoritatii…