- Adrian Mutu (45 de ani), antrenorul lui CFR Cluj, a comentat remiza cu Farul, scor 1-1, in etapa 29 a Superligii. Condusa la Ovidiu, CFR a egalat pe final, in minutul 82, prin supergolul inscris de Ajeti. Fara victorie in ultimele doua runde, ardelenii risca sa incheie etapa la 14 puncte sub liderul…

- Adrian Mutu (45 de ani) este ca CFR Cluj va avea un meci dificil cu Farul, mai ales ca nu se va putea baza pe veteranul Ciprian Deac (38 de ani). Adi Mutu a prefațat meciul cu Farul, programat sambata, 2 martie, de la 20:00. Tehnicianul ardelenilor are un respect deosebit pentru campioana Romaniei din…

- Ioan Ovidiu Sabau a analizat diferența pentru U Cluj dintre a fi in play-off sau in play-out. Antrenorul și-a exprimat poziția și despre goal-keeper-ul lituanian Edvinas Gertmonas, ex-Zalgiris Vilnius. U Cluj poate ajunge in premiera in play-off-ul Superligii. Mai are meci duminica, de la ora 14:30,…

- Antrenorul CFR-ului, Adrian Mutu, a explicat cum a pus-o pe Dinamo „pe butuci”, dar susține ca echipa din Ștefan Cel Mare se poate salva de la retrogradare. CFR CLuj a facut scor cu Dinamo, 4-0, iar Adi Mutu a aparut relaxat in fața camerei de luat vederi. Antrenorul CFR-ului a ținut in mod special…

- Adi Mutu a transmis un mesaj razboinic si anunta o lupta nebuna pentru castigarea Ligii 1. „Briliantul” a avut prima reactie dupa ce CFR Cluj a castigat meciul cu FCU Craiova, scor 3-1, din etapa a 26-a a Ligii 1. CFR Cluj a avut nevoie de 13 minute pentru a deschide scorul in Banie. El […] The post…

- Antrenorul echipei de fotbal Universitatea Craiova, Ivailo Petev, a afirmat, joi, intr-o conferinta de presa, ca e multumit de jocul prestat de formatia sa in partida cu Sepsi OSK, din etapa trecuta, castigata cu 3-1, si ca si-ar dori ca jucatorii sai sa continue pe aceeasi directie.„Vom avea un meci…

- Gigi Becali, patronul FCSB, spune ca nu se teme de CFR Cluj dupa ce echipa lui Nelu Varga a decis sa-l aduca pe Adrian Mutu in locul lui Andrea Mandorlini. „Briliantul” revine in Superliga, de unde a plecat inainte de startul acestui sezon, și va semna cu CFR Cluj, locul 2, cu speranța ca o poate ajunge…

- Fostul internațional Gabi Balint a scris pe contul personal de Twitter ca Adrian Mutu va fi urmatorul antrenor al lui CFR Cluj. Neftchi Baku a anunțat astazi desparțirea de antrenorul Adrian Mutu, imediat dupa victoria contra lui Kapaz, scor 2-0. Antrenorul in varsta de 44 de ani ar putea reveni in…