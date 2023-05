Pescărușii consumatori de droguri îi agasează pe britanici Pescarușii consumatori de droguri ii agaseaza pe britanicii din orașele de pe litoral, potrivit New York Post . Un grup de pescaruși a atacat și a furat droguri de la oameni care le consumau. Ei au generat dezordine in mai multe orașe de pe coasta Marii Britanii. Pescarușii care locuiesc in unele orașe de pe litoral din Regatul Unit se presupune ca simt efectele unui drog numit „condiment” dupa ce l-au furat de la oameni. Un fost consumator de droguri, Kevin Robertson, de 45 de ani, din Hastings, a spus ca pescarușii sunt obsedați de orice. „In mod obișnuit, veneau din spatele nostru și ne furau… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

