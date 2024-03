Stiri pe aceeasi tema

- Federatia Germana de Fotbal (DFB) a anuntat, sambata, ca nu a luat "niciun contact" cu Jurgen Klopp in legatura cu postul de selectioner. "El vrea sa ia o pauza si de aceea nu s-a pus problema", a declarat directorul general al DFB, Andreas Rettig, pentru publicatia Focus.Klopp, in varsta…

- Germanul Ralf Rangnick va ramane selectionerul Austriei si dupa Campionatul European de fotbal din acest an, din Germania (14 iunie-14 iulie), indiferent de rezultatele obtinute de echipa sa, relateaza La Libre, potrivit news.ro Directorul sportiv al Federatiei Austriece de Fotbal, Peter Schottel,…

- Jurgen Klopp (56 de ani), antrenorul lui Liverpool, nu este impresionat de introducerea cartonașului albastru in regulament. Cartonașul albastru va fi folosit in situații de genul eliminarii temporare pentru faulturi tactice și proteste la deciziile arbitrilor. Jucatorii care vor vedea cartonașul albastru…

- Joan Laporta, președintele Barcelonei, incearca o lovitura imposibila in vara. Va discuta cu Jurgen Klopp despre posibilitatea ca antrenorul sa vina in Catalunia dupa ce parasește Liverpool. Laporta merge pe școala germana in privința antrenorului. I-ar avea pe lista pe Hansi Flick, Julian Nagelsmann…

- In ultimele zile, Jurgen Klopp (56 de ani) și Xavi Hernandez (44 de ani) au surprins lumea fotbalului, dupa ce au anunțat ca se vor desparți la finalul sezonului de Liverpool, rezpectiv, Barcelona. La scurt timp, a mai venit o veste neașteptata. Mikel Arteta (41 de ani), antrenorul celor de la Arsenal,…

- Adrian Mutu (45 de ani) a oferit o replica haioasa la auzul veștii ca Jurgen Klopp (56 de ani) va pleca de la Liverpool in vara. Anunțul desparțirii dintre Jurgen Klopp și Liverpool face inconjurul planetei. Mutu a aflat vestea in timpul conferinței de presa in care prefața meciul CFR Cluj - FC Voluntari,…

- Dupa esuarea tratativelor cu antrenorul italian Carlo Ancelotti, Confederatia Braziliana de Fotbal (CBF) are o noua tinta: Dorival Junior, tehnicianul de la FC Sao Paulo, a anuntat vineri RMC Sport citand surse din presa braziliana.Reinstalat joi in fruntea CBF, dupa un ordin emis de ministrul Curtii…

- Liverpool il va infasura pe Joe Gomez "in bumbac" si se va ruga ca fundasul sa nu devina un element in plus la criza accidentarilor care afecteaza clubul din Premier League, a declarat Jurgen Klopp, potrivit Reuters.Kostas Tsimikas a suferit o fractura de clavicula in meciul echipei Liverpool cu…