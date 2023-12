Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte peruan Alberto Fujimori (1990-2000), in varsta de 85 de ani, a fost eliberat miercuri din inchisoarea unde ispasea din 2009 o pedeapsa de 25 de ani de inchisoare pentru crime impotriva umanitatii, au constatat jurnalistii AFP.

- Doi agenti de politie din judetul Cluj au fost condamnati, in prima instanta, la pedepse privative de libertate. Ei ar fi luat mita, intre 200 si 500 de lei, de la mai multi soferi pentru a nu-i sanctiona, potrivit news.ro,.”La data de 03.11.2023, Tribunalul Cluj a dispus condamnarea a doi agenti…

- Avocatul francez Francois Zimeray a anuntat vineri la Paris ca va depune o plangere pentru crime de razboi, crime impotriva umanitatii si genocid la Curtea Penala Internationala (CPI) in numele a noua familii ale victimelor israeliene ale atacului Hamas din 7 octombrie.Zimeray ii cere, de asemenea,…

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a denuntat vineri, la Astana, in cadrul unui summit al statelor turcice, ca in Fasia Gaza se comite in prezent o "crima impotriva umanitatii" si a cerut oprirea uciderii civililor, indiferent daca sunt arabi sau evrei, potrivit EFE, conform Agerpres.Totodata,…

- Aproximativ 1 milion de persoane din Fașia Gaza traiesc in "condiții din ce in ce mai grele", pe fondul lipsei de resurse esențiale, a declarat joi Biroul ONU pentru coordonarea afacerilor umanitare (OCHA).Gaza se afla sub o pana totala de electricitate pentru a noua zi consecutiv, rezervele de alimente…