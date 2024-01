Stiri pe aceeasi tema

- Laurențiu Ghița, aflat in arest preventiv la Sibiu, nu a dat nicio declarație in fața anchetatorilor și, in plus, a facut contestație la arestul preventiv.„Inculpatul nu a dat declaratie nici in fața judecatorului de drepturi și libertați și nici in fața procurorului. Acesta a inteles sa uzeze de dreptul…

- Unul dintre suspectii in cazul uciderii omului de afaceri sibian Adrian Kreiner a fost adus in tara, in noaptea de vineri spre sambata, din Marea Britanie. Este vorba despre Ghita Laurentiu, cercetat penal pentru omor calificat si talharie calificata. „Dar nu am fost fugit niciunde”, a spus Ghita. Potrivit…

- Unul dintre suspectii in cazul uciderii omului de afaceri sibian Adrian Kreiner a fost adus in tara, in noaptea de vineri spre sambata, din Marea Britanie. Este vorba despre Ghita Laurentiu, cercetat penal pentru omor calificat si talharie calificata. „Dar nu am fost fugit niciunde”, a spus Ghita. Potrivit…

- Singurii doi urși panda giganți au inceput o calatorie inapoi in China luni (4 decembrie) din Marea Britanie, punand capat unei șederi de 12 ani la gradina zoologica din Edinburgh, potrivit Reuters. Lazile de metal cu urșii panda Yang Guang și Tian Tian au fost incarcate intr-un camion, la gradina zoologica…

- Doi panda gigant se vor intoarce in China, dupa 12 ani petrecuti in ScotiaSingurii panda gigant din Marea Britanie vor pleca luni spre China dupa ce au petrecut 12 ani in Scotia, informeaza DPA, conform Agerpres. Yang Guang si Tian Tian au ajuns la Gradina Zoologica din Edinburgh (Edinburgh…

- Aeroportul din Glasgow, in Scoția, și-a suspendat sambata dimineața activitatea din cauza ninsorilor abundente, anuland și unele zboruri feroviare. Sambata dimineața, la aeroportul din Glasgow s-a confirmat anularea zborurilor de dimineața din cauza condițiilor meteo dificile. Doua zboruri de la Glasgow…

- Doi dintre barbatii care l-ar fi batut si ucis pe omul de afaceri Adrian Kreiner din Sibiu au fost prinsi in Marea Britanie, a anuntat, duminica, Politia Romana. “Avand in vedere cazul de talharie urmata de moartea victimei, sesizat Inspectoratului de Politie Judetean Sibiu, Centrul de Informare si…

- Doi dintre cei trei suspecți in cazul crimei din Sibiu au fost capturați. Unde se ascundeau Laurențiu Ghița și Marian Cristian Doi dintre cei trei barbați suspecți in cazul uciderii omului de afaceri din Sibiu au fost reținuți de polițiștii din Marea Britanie. Anunțul a fost facut de reprezentații IGPR,…