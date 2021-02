Stiri pe aceeasi tema

- Persoanele cu diabilitați se pot programa pentru vaccinare pe platforma informatica, dupa ce aceasta a fost optimizata, au anunțat marți reprezentanții Comitetului Național de Coordonare a Campaniei de Vaccinare impotriva Covid-19. Conform CNCAV, platforma informatica dezvoltata de STS a fost…

- Persoanele cu diabilitați se pot programa pentru vaccinare pe platforma informatica, dupa ce aceasta a fost optimizata, au anunțat marți reprezentanții Comitetului Național de Coordonare a Campaniei de Vaccinare impotriva Covid-19, potrivit Mediafax.

- Persoanele cu dizabilitati, aflate in cautarea unui loc de munca, pot folosi voucherele pentru tehnologia asistiva si pentru achizitia de accesorii, recent fiind aprobat si ordinul care permite achizitia de doua dispozitive, in cazul unor deficiente bilaterale, informeaza Autoritatea Nationala pentru…

- Persoanele cu dizabilitați, aflate in cautarea unui loc de munca, pot folosi voucherele pentru tehnologia asistiva și pentru achiziția de accesorii. In plus, recent a fost aprobat și ordinul care permite achiziția de doua dispozitive, in cazul unor deficiențe bilaterale. Voucherele au o valoare de…

- UPDATE – Platforma informatica pentru programare la vaccinare anti-COVID este disponibila, informeaza, luni, Serviciul de Telecomunicatii Speciale, precizand ca cei care doresc sa se programeze pot accesa in acest moment aplicatia. ‘Platforma informatica pentru inscriere si programare la vaccinare este…

- Autoritatea Nationala pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilitati, Copii si Adoptii (ANDPDCA) va deconta, incepand cu luna ianuarie, cheltuielile cu carburantul realizate de persoanele cu dizabilitati pentru masinile personale in transportul interurban, in urma publicarii in Monitorul Oficial a unei…

- Autoritatea Nationala pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilitati, Copii si Adoptii (ANDPDCA) va deconta, incepand cu luna ianuarie, cheltuielile cu carburantul realizate de persoanele cu dizabilitati pentru masinile personale in transportul interurban, in urma publicarii in Monitorul Oficial a unei…

- Autoritatea Nationala pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilitati, Copii si Adoptii (ANDPDCA) va deconta, incepand cu luna ianuarie, cheltuielile cu carburantul realizate de persoanele cu dizabilitati pentru masinile personale in transportul interurban, in urma publicarii in Monitorul Oficial a…