- Deputații au adoptat miercuri, 8 iunie, in plen, o propunere legislativa care instituie interdicție participarii la alegerile prezidențiale pentru persoanele care au suferit, la data depunerii candidaturii, condamnari penale definitive. Plenul Camerei Deputaților a adoptat cu 233 de voturi „pentru”,…

- Ministerul Justitiei a anunțat, marți, ca propune modificarea punctuala a Codului penal, pentru a intari functia de exemplaritate a pedepsei si a apara increderea in Justitie, printr-o „lege a fugarilor”. Ministerul a spus ca aceasta modificare vine in contextul in care in ultima perioada numarul condamnaților…

- Persoanele fizice, care intrețin in mod tradițional pentru propriile necesitați animale, vor avea dreptul de a comercializa surplusurile de producție in condiții mai flexibile. Comisia agricultura și industrie alimentara a aprobat raportul la PROIECTUL de lege pentru modificarea Legii privind activitatea…