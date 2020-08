Stiri pe aceeasi tema

- Persoanele care reprezinta urgente medicale sau sunt programate pentru internare in spital nu trebuie sa fie conditionate de efectuarea unui test COVID-19 in prealabil. Potrivit unui comunicat, Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu si a intreprins demersuri la Ministerul Sanatatii in legatura cu…

- Oficialii britanici din domeniul sanatatii au avertizat ca pentru persoanele obeze riscul de a deceda din cauza coronavirusului este cu 40% mai mare decat la persoanele cu o greutate sanatoasa. Public Health England a sustinut ca riscul decesului provocat de virus se dubleaza pentru cei care sufera…

- Peste un milion de lei au fost alocați de CJ Mureș pentru lucrarile de compartimentare și instalații ale acestei unitați, iar un sfert din suma era destinata chiriei pe 6 luni pentru stația de oxigen și pentru containere, anunta Radiomures.ro Alte 15 milioane de lei au venit de la Ministerul Sanatații,…

- Potrivit Biroului de presa al Direcției de Sanatate (DSP) Mureș, de la inceputul pandemiei de coronavirus si pana in data de 4 iunie 2020, un numar de 111 de cadre medicale au fost declarate pozitiv cu COVID-19, iar 110 s-au vindecat si externat. Intr-unul dintre cele 111 de cazuri evolutia a fost nefavorabila…

- Autoritatile locale din Blaj, locația din județul Alba in care sunt tratate cazurile grave si critice de COVID-19, au inceput lucrarile de amenajare a „Spitalului Vechi” pentru a muta aici pacientii infectati cu noul coronavirus. Se dorește, astfel, reluarea serviciilor medicale in incinta „Spitalului…