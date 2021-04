EXCLUSIV! Accident grav in zona Hotelului Prahova. O Ambulanta si o masina Bolt s-au facut praf

Un grav accident de circulatie s-a produs vineri seara in Ploiesti, in jurul orei 21, la intersectia strazilor Mihai Bravu cu Nicolae Balcescu, in fata clubului de noapte Insomnia. Au fost implicate un autoturism… [citeste mai departe]