Perseverent!: Barbatul care a batut si amenintat un echipaj SMURD Constanta, condamnat pentru a treia oara

- Instanta a majorat cuantumul daunelor morale acordate unei partii civile la 20.000 lei. Un profesor din Tulcea, in varsta de 45 de ani, I.S. consilier scolar in cadrul unei scoli gimnaziale din municipiul Tulcea, suspectat ca ar fi lovit patru elevi trei de noua ani si altul de zece ani , a fost condamnat…

- Adrian Craciunescu, fostul comisar șef al IPJ BN – Serviciul Ordine Publica și-a primit sentința definitiva. Curtea de Apel Cluj l-a condamnat la aproape trei ani de inchisoare cu executare. In 9 iunie 2020, polițistul Adrian Craciunescu, pe atunci comisar șef in cadrul IPJ BN- Serviciul Ordine Publica-…

- Politistii Biroului de Investigatii Criminale Dragasani au arestat un barbat de 38 de ani care a fost condamnat de autoritatile judiciare din Arges la doi ani si trei luni de inchisoare pentru comiterea de fraude informatice in doua state europene, au anuntat, miercuri, reprezentantii IPJ Valcea,…

- Cristina Joia era lovita cu bestialitate și transportata la spital in urma unui scandal care a pornit de la un loc de parcare. Autoritațile au identificat-o pe agresoarea vedetei pentru ca aceasta sa raspunda in fața legii pentru faptele savarșite. Ce pedeapsa a primit, de fapt? Ce se intampla cu agresoarea…

- Gabriel Robert Marincat, barbatul acuzat ca a ucis-o pe fetița de 18 luni a iubitei sale, a fost condamnat la inchisoare pe viața. Sentința a fost data de Curtea de Assise din Como. Acesta a recunoscut oribila crima și insista ca nu știe care a fost motivul pentru care a recurs la o asemenea fapta.…

- Cunoscutul țepar cu chirii din Cluj-Napoca, Cristian Sorin Lung, care activa din 2012 și dadea cele mai mari țepe in perioada festivalului UNTOLD, a fost condamnat definitiv de Curtea de Apel Cluj.

- Astazi, in jurul orei 13:40, la intersecția strazii Zizinului cu strada Traian din municipiul Brașov a avut loc un eveniment rutier, in care au fost implicate 3 autovehicule, respectiv 2 autoturisme și un echipaj SMURD, anunța IPJ Brasov.In urma producerii evenimentului rutier nu au rezultat victime,…

- Omul de afaceri Nelu Iordache a fost condamnat definitiv marți de Curtea de Apel București la 6 ani de inchisoare cu executare in dosarul Transalpina 2, potrivit minutei de ședința. In prima instanța, Tribunalul București il achitase omul de afaceri, informeaza G4Media . Nelu Iordache a fost acuzat…