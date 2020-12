Campionatul European de handbal feminin 2020 incepe joi, 3 decembrie. Romania debuteaza impotriva selecționatei Germaniei, de la ora 19:00, chiar in deschiderea turneului. Partida va putea fi urmarita pe Digi Sport, Telekom Sport și Look Sport, dar și in format liveTEXT pe GSP.ro. Campionatul European de handbal feminin se va desfașura intre 3 și 20 decembrie.Echipa naționala a Romaniei a fost repartizata in grupa D, alaturi de Germania, Norvegia și Polonia. ...