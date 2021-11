Stiri pe aceeasi tema

- Aceștia susțin ca, pentru a produce conservele, se folosește zinc, insa producatorii susțin ca o fac doar pentru proprietațile sale antimicrobiene, care contribuie la prelungirea duratei de viața a produselor.In urma cercetarilor efectuate, cercetatorii au descoperit ca tonul la conserva contine cea…

- Boala Covid-19 ne poate afecta și la nivel mental. Un barbat in varsta de 30 de ani a suferit un episod psihotic dupa ce s-a infectat cu coronavirus. Episodul psihotic a durat mai bine de o luna. Barbatul credea ca poate vorbi cu rudele sale decedate și devenise convins ca Apocalipsa este iminenta.…

- Presedintele Klaus Iohannis a ținut, marti, un moment de reculegere in memoria victimelor atentatelor teroriste din 11 septembrie 2001. Seful statului a depus trandafiri albi in dreptul numelor celor cinci cetateni americani de origine romana care au murit in urma atentatelor teroriste de la 11 septembrie…

- Presedintele Recep Tayyip Erdogan a anuntat marti, la New York, ca Turcia va ratifica luna viitoare Acordul de la Paris privind schimbarile climatice, potrivit AFP. “Intentionam sa prezentam luna viitoare parlamentului pentru ratificare Acordul de la Paris (…) inaintea conferintei ONU privind schimbarile…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, considera ca este foarte important ca elevii din mediul rural sa aiba acces la noile tehnologii. „Este un lucru absolut necesar introducerea noilor tehnologii in scoli. Am spus ca echitatea este problema de baza a invatamantului romanesc. Este nevoie sa ne concentram…

- Lacul Oroville din California a ajuns la doar 23% din capacitatea sa, din cauza secetei cu care se confrunta statul american. In mare parte din California se inregistreaza temperaturi extrem de ridicate, seceta severa și incendii masive de vegetație. In luna august, o hidrocentrala care era alimentata…

- Furtuna tropicala Ida a produs un adevarat dezastru in nord-estul Statelor Unite. Bilanțul deceselor provocate de inundații a ajuns la 45 in New York și in regiune. In metropola americana, poliția a declarat ca au fost 14 victime. Multe au murit inecate in locuințe amenajate in subsoluri in care a navalit…

- Beatrice Mahler, managerul Institutului de Pneumoftiziologie „Marius Nasta”, a precizat ca unitatea sanitara nu mai are locuri la ATI, iar in secția Covid sunt pacienți care ar avea nevoie de un pat la Terapie Intensiva. „Situația este aceeași. In continuare paturile de la Terapie Intensiva sunt pline,…