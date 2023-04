Pericolul de la răsărit: hackerii ruși atacă cibernetic România cu mesaje capcană De cateva zile, romanii s-au trezit cu mesaje capcana prin care li se transmite ca au de ridicat un colet și trebuie sa-și introduca in sistem datele personale. In urma verificarilor, s-a dovedit, insa, ca acestea vin de la hackeri ruși. Mesajul primit de romani arata de felul acesta: „Adresa de livrare a coletului dumneavoastra RO342521924SE este greșita, va rugam sa actualizați adresa in 24 de ore sau va fi returnata”. Exista și un link de accesat, ceea ce face foarte credibila modalitatea de abordare. Linkul nu trebuie in niciun caz sa fie deschis, mai ales daca știți ca nu ați facut nicio… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

