Pericolele tigăilor din teflon: industria care a preferat profitul în loc de siguranța ta De-a lungul istoriei, industria chimica, alaturi de industria tutunului sau a uleiului, a fost conștienta de pericolele asociate cu produsele sale, dar a ascuns aceste informații pentru a proteja vanzarile, informeaza iflscience.com. Descopera cum acest lucru se aplica și tigalor din teflon. Documentele secrete ale industriei arata ca DuPont și 3M, cei mai mari producatori de PFAS, așa-numitele „substanțe chimice pentru totdeauna”, au fost analizate, dezvaluind ca firmele știau despre efectele adverse cu cel puțin 21 de ani inainte ca acestea sa devina cunoscute public. CITESTE SI VIDEO… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

