2 APRILIE – albastru pentru AUTISM

An de an, în data de 2 aprilie, la Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă „Speranța” Zalău marcăm Ziua Internațională de Conștientizare a Autismului. În acest an, inițiativei noastre s-a alăturat Consiliul Județean Sălaj, instituție ce finanțează unitățile de învățământ special din județul Sălaj și care, în semn de solidaritate,… [citeste mai departe]