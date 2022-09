Stiri pe aceeasi tema

- Un șofer din comuna Stremț, prins de polițiști baut la volan, pe raza localitații Geomal. Ce alcoolemie avea Un barbat din comuna Stremț este cercetat de polițiștii din Aiud dupa ce a fost prins in timp ce conducea o mașina, fiind sub influența bauturilor alcoolice. Potrivit IPJ Alba, la data de 8 septembrie,…

- Barbat, DROGAT la volan, pe strazile din Ocna Mureș: Șofer de 41 de ani, prins sub influența substanțelor psihoactive Barbat, DROGAT la volan, pe strazile din Ocna Mureș: Șofer de 41 de ani, prins sub influența substanțelor psihoactive La data de 5 august 2022, in jurul orei 05,00, polițiștii din Ocna…

- Șofer din Blaj, prins cu alcoolemie de 0,96 la volan. Polițiștii i-au deschis dosar penal Un barbat din Blaj s-a ales cu dosar penal dupa ce a condus sub influența alcoolului. Etilotestul a indicat 0,96 mg/l alcool pur in aerul expirat. Potrivit IPJ Alba, luni, 15 august, in jurul orei 19.20, polițiștii…

- Polițiștii de la Secția 7 Poliție Rurala Gherla au depistat miercuri in jurul orei 21.30, in flagrant, un barbat de 54 de ani din municipiul Cluj-Napoca, in timp ce se deplasa cu un autoturism pe D.J. 109, prin localitatea Lujerdiu, comuna Cornești, aflandu-se sub influența bauturilor alcoolice. Testarea…

- Un sofer in varsta de 34 de ani a fost prins de politie drogat la volan pe un drum national din judetul Galati. Acesta a consumat metamfetamina dupa care a plecat la plimbare. Potrivit IPJ Galati, duminica noaptea, 7/8 august, in jurul orei 02.30, politistii Sectiei 3 Politie Rurala Liesti au oprit…

- Șofer din Alba prins „mort” de beat la volan, REȚINUT pentru 24 de ore: Ce alcoolemie avea Șofer din Alba prins „mort” de beat la volan, REȚINUT pentru 24 de ore: Ce alcoolemie avea La data de 4 august 2022, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia, au luat masura reținerii, pentru 24…

- Barbat de 32 de ani, din Constanța, prins beat la volan, de catre polițiștii din Alba. Avea o alcoolemie de 0,44 mg/l Barbat de 32 de ani, din Constanța, prins beat la volan, de catre polițiștii din Alba. Avea o alcoolemie de 0,44 mg/l La data de 19 iulie 2022, in jurul orei 00,30, polițiștii Secției…

- O patrula din cadrul Secției 8 Poliție Rurala Adancata a oprit pentru control pe DN 29 A din direcția Suceava-Adancata, autoturismul condus de un barbat de 44 de ani din localitatea Zamostea. Intrucat emana halena alcoolica, conducatorul auto a fost testat de polițiști cu aparatul etilotest, rezultatul…