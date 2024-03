Șofer de 68 de ani din Blaj prins BEAT la volan de către polițiști: Avea o alcoolemie de 0,43 mg/l Șofer de 68 de ani din Blaj prins BEAT la volan de catre polițiști: Avea o alcoolemie de 0,43 mg/l Șofer de 68 de ani din Blaj prins BEAT la volan de catre polițiști: Avea o alcoolemie de 0,43 mg/l Polițiștii din Blaj au depistat duminica, 16 martie, un barbat din Blaj care conducea sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii cu aparatul etilotest a rezultat valorea de 0,43 mg/l pur in aerul expirat. Citește […] Șofer de 68 de ani din Blaj prins BEAT la volan de catre polițiști: Avea o alcoolemie de 0,43 mg/l Citeste articolul mai departe pe ziarulunirea.ro…

Sursa articol si foto: ziarulunirea.ro

