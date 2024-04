Stiri pe aceeasi tema

- Barbat din județul Mureș prins „parfumat” cu alcool in timp ce conducea pe o strada din Ocna Mureș: Ce alcoolemie avea Barbat din județul Mureș prins „parfumat” cu alcool in timp ce conducea pe o strada din Ocna Mureș: Ce alcoolemie avea Polițiștii din Ocna Mureș au prins un barbat din Mureș, comuna…

- Șofer din Cugir, cercetat penal dupa ce a fost prins baut la volan. Ce alcoolemie avea Un barbat din Cugir este cercetat penal dupa ce a fost prin sub influența alcoolului la volan. Polițiștii l-au oprit vineri seara, pe o strada din Vințu de Jos. Potrivit IPJ Alba, vineri, 5 aprilie, in jurul orei…

- Barbat de 51 de ani din Poiana Aiudului prins „BEAT MANGA” de catre polițiști: Ce alcoolemie avea barbatul Barbat de 51 de ani din Poiana Aiudului prins „BEAT MANGA” de catre polițiști: Ce alcoolemie avea barbatul Polițiștii din Aiud au prins in jurul orei 21.00, miercuri, 2o martie un barbat de 51…

- Șofer de 68 de ani din Blaj prins BEAT la volan de catre polițiști: Avea o alcoolemie de 0,43 mg/l Șofer de 68 de ani din Blaj prins BEAT la volan de catre polițiști: Avea o alcoolemie de 0,43 mg/l Polițiștii din Blaj au depistat duminica, 16 martie, un barbat din Blaj care conducea sub influența bauturilor…

- Un șofer a fost prins la volan avand o concentrație de 1,42 mg/l alcool pur in aerul expirat. IPJ Timiș a fost sesizat prin apel la 112 cu privire la faptul ca un șofer circula haotic. Polițiștii au stabilit ca acesta a provocat și un accident.

- Sambata dimineața, in jurul orei 4:00, polițiștii clujeni au depistat in trafic un barbat baut la volan. „La data de 17 februarie a.c., in jurul orei 04.20, polițiștii din cadrul Secției 6 de Poliție Cluj-Napoca au oprit pentru verificari un autoturism condus de un barbat de 41 de ani din municipiul…

- Barbat de 55 de ani, din Satu Mare, prins beat la volan de catre polițiștii din Ciuruleasa. S-a ales cu dosar penal Barbat de 55 de ani, din Satu Mare, prins beat la volan de catre polițiștii din Ciuruleasa. S-a ales cu dosar penal La data de 8 februarie 2024, polițiștii de ordine publica din Abrud,…

- Mai vedea pe unde conduce? Barbat din Trușești, prins la volan prin Hlipiceni cu 0,88 mg/l alcool pur in aerul expirat Polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurala nr. 3 Hlipiceni au oprit pentru control ieri seara, 3 februarie 2024, in jurul orei 22:00, pe drumul județean D.J. 282, in comuna Trușești,…