Atenție! Biciclișt, pericol public! Un bărbat cu alcoolemie uriașă a căzut cu bicicleta într-un șanț betonat, la Ștefănești Atenție! Biciclișt, pericol public! Un barbat cu alcoolemie uriașa a cazut cu bicicleta intr-un șanț betonat, la Ștefanești Miercuri, polițiștii botolșaneni au fost sesizați prin apel 112 cu privire la faptul ca doi barbați, de 35 și 50 de ani, din comuna Albești și din orașul Ștefanești, au suferit leziuni ca urmare a autoaccidentarii. Din verificari, a reieșit faptul ca cei doi, in timp ce se deplasau cu bicicletele pe drumul public […] Citește Atenție! Biciclișt, pericol public! Un barbat cu alcoolemie uriașa a cazut cu bicicleta intr-un șanț betonat, la Ștefanești in Botosani24.ro . Citeste articolul mai departe pe Botosani24.ro…

Sursa articol: Botosani24.ro

