- Doua halde de steril au fost grav afectate de precipitatiile abundente din ultimele doua luni și sunt in pericol de alunecare din cauza fisurilor in stațiunea Harghita Bai. In cazul in care bazinele de stocare cedeaza, impactul ecologic ar fi uriaș, avertizeaza specialiștii.

- Administratia Bazinala de Apa Dobrogea ndash; Litoral, prin Sistemul de Gospodarire a Apelor Constanta, a strans, in numai trei zile, peste 1.300 de tone de alge din statiunile aflate in sudul litoralului romanesc.Sistemul de Gospodarire a Apelor Constanta a actionat imediat pentru colectarea alegelor…

- Sistemul de Gospodarire a Apelor Suceava a refacut in regim de urgența digul de aparare a localitații Bogdanești care a fost afectat pe o porțiune de 60 de metri de apele paraului Rașca, a anunțat șeful instituției, Daniel Dragoi. ”In urma precipitațiilor semnificative cazute in luna iulie 2018, s-au…

- Casa luata de viitura, la Suceava, dupa ce un mal s-a surpat la Brodina. Autoritațile incearca sa faca un zid de protecție pentru a nu fi afectat drumul județean, biserica și o școala. Primarul comunei Brodina, Codrin Ilaș-Rusu, a declarat ca persoana care locuia in casa respectiva a fost evacuata din…

- Potrivit hidrologilor, pana la ora 00:00, se vor inregistra scurgeri importante pe versanti, torenti, paraie, viituri rapide cu posibile efecte de inundatii locale si cresteri de debite si niveluri, cu posibile depasiri ale Cotelor de atentie pe raul Siret - afluentii mici aferenti sectorului aval…

- Un “sinistrat” guvernamental infiltrat printre cetațenii in suferințaPeste 185 de localitați inundate, 4 decese, peste 800 de cetațeni afectați de efectele hidrometeorologice periculoase iar ministrul Ioan Deneș se plimba prin țara ca sa vorbeasca cu oamenii. De discuții au nevoie sinistrații?…

- A.N. „Apele Romane”, prin Institutul Național de Hidrologie și Gospodarire a Apelor, a emis o Avertizare Hidrologica de Cod Galben și Cod Portocaliu, valabila in intervalul 27 iunie 2018, ora 06:00 – 28 iunie 2018, ora...

- Ministerul Apelor si Padurilor prin Administratia Nationala „Apele Romane” -Administratia Bazinala de Apa Prut-Barlad organizeaza, in perioada 4 – 5 iunie 2018, un exercitiu informational de simulare a producerii de inundatii si accidente la constructii hidrotehnice, in bazinele hidrografice din judetul…