Pericol de explozie la Galați: un incendiu a izbucnit într-o hală în care se afla azotat de amoniu Incendiul a izbucnit duminica intr-o hala agricola in care se aflau azotat de amoniu și motorina. Ingrașamantul a fost evacuat inainte sa produca o explozie, a anunțat ISU Galați, informeaza Mediafax.

