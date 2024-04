Stiri pe aceeasi tema

- Asociația pentru Studiul Relațiilor Profesionale de Munca, in parteneriat cu La Asociacion Espanola de Salud y Seguridad Socia (AESSS) și Platforma ssm.ro, organizeaza in perioada 25 – 26 aprilie 2024, la Targoviște, Conferința Internaționala de Sanatate și Securitate in Munca in Era Digitalizarii (Health…

- Inspectorii de munca au dat amenzi in valoare de 241.500 de lei, in urma unei actiuni de control efectuata in Centrul Vechi al Capitalei, in sali de jocuri de noroc si in restaurante, relateaza Agerpres.Acțiunea a avut loc in noaptea de vineri spre sambata, a informat Ministerul Muncii si Solidaritatii…

- VERIFICARI… Inspectorii de munca vasluieni au demarat o acțiune ampla de verificare și control la firmele care activeaza in domeniul manipularii manuale sau mecanizate a coletelor și corespondeței. Acțiunea are ca scop vizite de control pentru verificarea prevederilor legale in domeniul securitații…

- Un inginer agronom și un tractorist caștiga in medie 4.000 de lei net pe luna, un ghid turistic primește 3.500 de lei, in vreme ce un florar pleaca acasa cu 2.500 de lei net in același interval, arata datele Salario, comparatorul de salarii realizat de catre eJobs.„Perioada primaverii este ideala pentru…

- Universitatea Craiova s-a impus in deplasarea cu Petrolul, scor 3-2, intr-un meci cu multe decizii controversate și intervenții din camera VAR. „Centralul” Ionuț Coza a avut treaba serioasa la disputa de pe arena „Ilie Oana”. Cea mai controversata faza a avut loc in minutul 79. Arbitrul Ionuț Coza,…

- In perioada 01 – 29.02.2024, la nivelul Inspecției Muncii și al inspectoratelor teritoriale de munca se desfașoara Campania Naționala de promovare a negocierii colective in intreprinderile mici și mijlocii. Acțiunea are in vedere informarea angajaților/lucratorilor și angajatorilor cu privire la obiectul…

- Ministrul Muncii și Solidaritații Sociale, Simona Bucura-Oprescu, a facut parte din delegația guvernanentala condusa vineri de premierul Marcel Ciolacu la Șantierul Naval Constanța. Șantierul Naval Constanța este pe primul loc in Europa și pe locul 3 in lume la construcția de tancuri petroliere și chimice…

- Un angajat cu minimum 5 ani de experiența in domeniul sau primește in medie un salariu de 5.000 de lei net, unul cu experiența medie (intre 2 și 5 ani) incaseaza 4.200 de lei, iar unul aflat la inceput pleaca acasa cu 3.400 de lei, arata datele Salario, comparatorul de salarii realizat de eJobs.Cei…