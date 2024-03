Stiri pe aceeasi tema

- Inspecția Muncii impreuna cu Inspectoratul Teritorial de Munca București au aplicat amenzi in valoare de 241.500 de lei, in urma unei actiuni de control efectuata in noaptea de vineri spre sambata in Centrul Vechi al Capitalei, in sali de jocuri de noroc si in restaurante, informeaza Ministerul Muncii…

- Inspectorii de munca au aplicat amenzi in valoare de 241.500 de lei, in urma unei actiuni de control efectuata in noaptea de vineri spre sambata in Centrul Vechi al Capitalei, in sali de jocuri de noroc si in restaurante, informeaza Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale (MMSS), intr-o postare…

- Inspectorii de munca au desfașurat o acțiune de control in noaptea de vineri spre sambata in Centrul Vechi al Capitalei, concentrandu-se pe salile de jocuri de noroc și restaurante. Ca rezultat al acestei acțiuni, au fost aplicate amenzi in valoare totala de 241.500 de lei, conform informațiilor furnizate…

- Inspectorii de munca au aplicat amenzi in valoare de 241.500 de lei, in urma unei actiuni de control efectuata in noaptea de vineri spre sambata in Centrul Vechi al Capitalei, in sali de jocuri de noroc si in restaurante, informeaza Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale (MMSS), intr-o postare pe…

- ITM ALBA: Amenzi de peste 70.000 de lei, dintre care una pentru munca „la negru” și 18 avertismente in perioada 4-8 martie 2024. Ce nereguli au depistat inspectorii ITM ALBA: Amenzi de peste 70.000 de lei, dintre care una pentru munca „la negru” și 18 avertismente in perioada 4-8 martie 2024. Ce nereguli…

- Potrivit unei postari publicate pe pagina de Facebook a Ministerului Muncii, numarul femeilor care acced pe functii de conducere este tot mai mare in Romania, conform datelor Inspectiei Muncii. Astfel, decalajele salariale dintre femei si barbati sunt tot mai reduse."Stiu ca nu este usor pentru femei…

- ITM Alba: Peste 140 de nereguli gasite de inspectorii de munca și amenzi de 24.000 de lei, dupa controale la firme din județ Inspectorii de munca din Alba au dat amenzi de peste 20.000 de lei, dupa controale la firme din județ. De asemenea au fost constatate peste 140 de nereguli. Verificarile s-au…

- ITM Alba: 4 persoane gasite la munca fara forme legale, amenzi de peste 90.000 de lei. Nereguli gasite la firme din județ Inspectorii de munca din Alba au dat amenzi de peste 90.000 de lei, dupa controale la firme din județ. Patru persoane au fost gasite la munca fara forme legale. Verificarile s-au…