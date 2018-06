Stiri pe aceeasi tema

- Un loc de munca inseamna stabilitate și securitate financiara, așa ca e ușor de ințeles de ce e o provocare sa ramai subit fara job. Daca ai fost concediat, cel mai probabil te vei confrunta cu o perioada stresanta. Daca nu ai facut economii, aceasta poate fi și solicitanta din punct de vedere financiar.…

- Presedintele Klaus Iohannis a decis astazi sa refuze cererea de revocare a sefei DNA, Laura Codruta Kovesi. Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, ii ceruse presedintelui sa o revoce pe sefa DNA in urma cu aproape trei luni. Imediat dupa aceasta decizie, Toader a anunta ca va sesiza CCR.Vezi…

- O femeie a reusit sa se faca de ras si sa obtina divortul dupa ce i-a dat o poza. Sotul a plecat cu munca, in strainatate. Urma sa fie plecat timp de cateva saptamani intr-o calatorie de afaceri. In tot acest timp, a stat de vorba cu sotia lui prin intermediul aplicatiei WhatsApp. In una […] The post…

- Peste 250.000 de romani primesc ajutor social. Sunt oameni care nu au carte, nu au muncit nici macar o ora in viata lor si unii nici nu vor sa o faca. Situația s-ar putea schimba, insa, in urma unui proiect de act normativ pus in dezbatere la Senat. Potrivit acestuia, cei care beneficiaza de ajutor…

- Trei spargatori din Targu Mureș, aciuați prin Galați, au reuit sa ”produca”rapid cateva zeci de mii de euro folosind o metoda importata din Italia. Un dispozitiv invelit in folie de aluminiu pare sa fi fost cheia potrivita pentru orice yala. Bandiții au fost capturați de judiciariștii galațeni intr-o…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, le-a raspuns, luni, sindicatelor din sistemul sanitar care ameninta cu declansarea grevei generale, ea spunand ca ar fi “o ipocrizie” sa inceapa protestele, in conditiile in care veniturile nete ale cadrelor medicale vor creste. “Stiu ca sunt nemultumiri, dar acel…

- O bucatarie curata nu este mereu o misiune simpla. Și asta mai ales atunci cand ești obișnuita sa gatești in fiecare zi. Fie ca incerci sa prepari un fel de mancare in viteza, ca iți pregatești mancarea pentru urmatoarea saptamana sau ca pui la cale o simpla gustare, efortul tau va fi mereu dublat de…