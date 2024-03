Fotbal, Liga 4: Victoria Viișoara relansează lupta în campionat, după ce s-a impus pe terenul „liderei”, Vulturul 2020 Mintiu-Gherlii! (VIDEO/FOTO) Debut de retur excelent pentru Victoria Viișoara, dupa ce astazi a reușit sa se impuna pe terenul liderei, Vulturul 2020 Mintiu-Gherlii, cu scorul de 3-1 (1-1), relansand astfel lupta pentru caștigarea acestei ediții de campionat. Chiar daca gazdele aveau inaintea acestui meci un avans de patru puncte in clasament fața de echipa viișoreana, fotbaliștii formației din Viișoara au abordat astazi extraordinar de motivați acest meci, iar lucrul acesta s-a vazut pe teren unde au dominat in mare parte a acestei intalniri, reușind in final sa se impuna clar in fața celor din Mintiu-Gherlii. Prima repriza… Citeste articolul mai departe pe turdanews.net…

Sursa articol: turdanews.net

Stiri pe aceeasi tema

- In chiar prima partida oficiala din 2024, formația Victoria Viișoara va avea parte de un meci extrem de important, unul in care va intalni, sambata 16 martie de la orele 12.00, in deplasare, echipa ce se afla pe prima poziție a clasamentului, respectiv Vulturul 2020 Mintiu-Gherlii. Dupa rezultatele…

- Echipa greaca PAOK Salonic, condusa de tehnicianul roman Razvan Lucescu, s-a calificat joi seara in sferturile Conference League, dupa ce a invins, pe teren propriu, scor 5-1, gruparea croata Dinamo Zagreb, potrivit news.ro. Dupa ce a pierdut meciul tur, de la Zagreb, cu 0-2, PAOK a condus cu 3-0…

- Victorie clara obținuta de Victoria Viișoara in ultimul meci de pregatire pe care l-a disputat astazi la Mihai Viteazu, acolo unde s-a impus la final cu scorul de 6-0 (2-0) in fața colegei de serie, A.C.S. Arieșul. Meciul a fost dominat de la un capat la celalalt de formația condusa de Gabriel Mocean,…

- Inaintea startului returului Ligii a 4-a ACADEMY, formația Victoria Viișoara va juca, sambata 9 martie, o ultima partida de verificare in deplasare cu „vecinii” de la Arieșul Mihai Viteazu. In aceasta perioada de pregatire, echipa antrenata de Gabriel Mocean a jucat pana acum șase partide, in care a…

- Victorie la scor, 9-1 (2-0), obținuta de Victoria Viișoara in penultimul meci de pregatire in deplasare cu echipa din liga a 5-a, zona Campia Turzii, Unirea Tritenii de Jos. Dupa ce la pauza conducea cu 2-0, in urma golurilor marcate de Cubleșan (’30) și Bondor (’36), in partea secunda „viișorenii”…

- De marți, 30 ianuarie, fotbaliștii formației Victoria Viișoara se reintorc la pregatiri in vederea abordarii returului sezonului 2023-2024, din Liga a 4-a. Jucatorii antrenați de Gabriel Mocean vor avea un examen dificil de dat chiar in prima etapa a returului, cand vor juca in deplasare la „lidera”…

- Debut de foc pentru Victoria Viișoara, care urmeaza sa o intalneasca in primul meci oficial al returului Ligii a 4-a ACADEMY, pe data de 16.03.2024, in deplasare, pe „lidera” Vulturul 2020 Mintiu Gherlii. Acest lucru este posibil dupa ce astazi la sediul AJF Cluj a avut loc o ședința cu delegații echipelor…

- Chiar in pragul Sarbatorilor de Iarna, formația Victoria Viișoara și-a facut un cadou frumos, dupa ce a reușit sa il transfere pe talentatul fotbalist Florin Dan de la formația din liga a treia, Minerul 1947 Ocna Dej. Transferul este unul foarte important pentru formația antrenata de Gabriel Mocean,…